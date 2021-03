Flavigny-sur-Ozerain Librairie La Colline Flavigny-sur-Ozerain Livres au Jardin #2 : Festival autour du livre et des jardins Librairie La Colline Flavigny-sur-Ozerain Catégorie d’évènement: Flavigny-sur-Ozerain

Fort de l’affluence et du succès de la première édition, la colline et le village de Flavigny sont ravis de vous convier à : **Livres au Jardin #2** Le programme des horaires et lieux des animations sera disponible très bientôt. Au programme : Un grand marché, des jardins secrets de particuliers ouverts au public le temps d’une lecture et d’une rencontre d’auteur… – Conférence de Marco Martella, écrivain spécialiste des jardins, – Lectures du poète Jacques Moulin autour de son livre « Matière à fraise », – Lectures par Sarah Voisin, comédienne, – Rencontre avec Mira Wladir, poète, – Lecture et rencontre de l’auteur Philippe Annocque autour de son livre « Notes sur les noms de la nature », – Lectures avec la comédienne Muriel Racine, – Conférence sur « Les Naturiens » avec les éditions du Sandre, – Lectures avec la comédienne et écrivain Nathalie Guéraud, Des expositions… Sylvie Denizot expose dans la librairie ses petits tableaux calligraphiques. La peintre et écrivain Anne LeMaitre expose les planches originales de son nouveau livre « Journal d’une Pierre » à l’étage de la librairie. Un spectacle… Samedi soir,le trio composé de Corinne Frimas (jeu), Guillaume Roy (alto) et Didier Petit (violoncelle) présente Le Bestiaire Fantastique, spectacle adapté du livre de Wilcock. Après le concert… samedi soir… Les Éditions des Grands Champs nous feront découvrir à la belle étoile les travaux poétiques et scientifiques de Camille Flammarion, accompagnés de projections de films documentaires du début du siècle ! Magique ! …. Un foodtruck de produits locaux sera là pour vous permettre de vivre cette soirée le ventre plein !

