Livres, art et lecture Puimoisson Puimoisson Catégories d’évènement: Alpes-de-Haute-Provence

Puimoisson

Livres, art et lecture Puimoisson, 23 juillet 2022, Puimoisson. Livres, art et lecture

Place Saint Eloi Place de l’église Puimoisson Alpes de Haute-Provence Office de Tourisme Communautaire Durance Luberon Verdon Agglomération Place de l’église Place Saint Eloi

2022-07-23 14:00:00 14:00:00 – 2022-07-23 21:00:00 21:00:00

Place de l’église Place Saint Eloi

Puimoisson

Alpes de Haute-Provence Puimoisson Présence de 31 auteurs régionaux, interviews, lectures, dédicaces. Lecture musicale, espaces pour les enfants lesrendezvousdepuimoisson@orange.fr +33 6 83 20 45 91 Place de l’église Place Saint Eloi Puimoisson

dernière mise à jour : 2022-07-12 par Office de Tourisme Communautaire Durance Luberon Verdon Agglomération

Détails Catégories d’évènement: Alpes-de-Haute-Provence, Puimoisson Autres Lieu Puimoisson Adresse Puimoisson Alpes de Haute-Provence Office de Tourisme Communautaire Durance Luberon Verdon Agglomération Place de l'église Place Saint Eloi Ville Puimoisson lieuville Place de l'église Place Saint Eloi Puimoisson Departement Alpes de Haute-Provence

Puimoisson Puimoisson Alpes de Haute-Provence https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/puimoisson/

Livres, art et lecture Puimoisson 2022-07-23 was last modified: by Livres, art et lecture Puimoisson Puimoisson 23 juillet 2022 Place Saint Eloi Place de l'église Puimoisson Alpes de Haute-Provence Office de Tourisme Communautaire Durance Luberon Verdon Agglomération

Puimoisson Alpes de Haute-Provence