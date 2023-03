Découverte de la reliure et ses outils Livre&paper, 27 mars 2023, Sallanches.

Découverte de la reliure et ses outils 27 mars – 2 avril Livre&paper

Coller pour relier…Relier pour relire !

Voilà la devise de mon atelier installé à Sallanches en Haute-Savoie.

Relieure depuis longtemps, diplômée de l’Ecole des Arts décoratifs, je suis la dernière représentante dans ce département, c’est pour cela que je souhaite cette année faire découvrir mon métier en ouvrant mon atelier au public.

La reliure nécessite plein d’étapes avant d’arriver à la reliure finie. Le geste n’a pas changé, on utilise toujours les mêmes ( beaux ) outils depuis des siècles : cisaille, étau, presse, couteau à parer, pince à nerfs… qui ont été utilisés par plein de relieurs. Toutefois le travail est varié, on peut restaurer des vieux ouvrages, on peut relier des livres modernes, on peut façonner des boîtes, on peut créer des carnets plus modernes avec des techniques moins classiques et des matériaux plus modernes, toile, cuir de buffle, bois…

Tout est reliable, réparable pour avoir le plaisir de manipuler et redécouvrir des livres, des photos, des lettres.

Libre est la reliure, la demande du client peut pousser les limites de la reliure et c’est ce qui est intéressant !

Je vous propose de venir découvrir ce métier dans mon atelier où je vous montrerai diverses reliures, les toiles, les cuirs, les papiers marbrés…

Livre&paper 115 rue du mont blanc 74700 sallanches Sallanches 74700 Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes [{« type »: « link », « value »: « https://www.facebook.com/livreandpaper »}, {« type »: « link », « value »: « https://livreandpaper.business.site »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.instagram.com/livreandpaper/?hl=fr »}, {« type »: « email », « value »: « livreandpaper@gmail.com »}, {« type »: « phone », « value »: « 06 77 70 31 89 »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-03-27T14:00:00+02:00 – 2023-03-27T17:00:00+02:00

2023-04-02T14:30:00+02:00 – 2023-04-02T18:00:00+02:00

reliure cuir

Copyright caroline llorca