Toulouse Médiathèque Grand M Toulouse Livr’échanges : « Dépaysement garanti ! » Médiathèque Grand M Toulouse Catégorie d’évènement: Toulouse

Livr’échanges : « Dépaysement garanti ! » Médiathèque Grand M, 18 décembre 2021, Toulouse. Livr’échanges : « Dépaysement garanti ! »

Médiathèque Grand M, le samedi 18 décembre à 10:30

Samedi 18 décembre de 10h30 à 12h Livr’échanges : « Dépaysement garanti ! » Rencontre – Échanges – Littérature Informations au 05 81 91 79 40 Médiathèque Grand M Samedi 18 décembre de 10h30 à 12h Livr’échanges : « Dépaysement garanti ! » Rencontre – Échanges – Littérature Informations au 05 81 91 79 40 Médiathèque Grand M Médiathèque Grand M 37, avenue de la Reynerie Toulouse

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-12-18T10:30:00 2021-12-18T12:00:00

Détails Catégorie d’évènement: Toulouse Autres Lieu Médiathèque Grand M Adresse 37, avenue de la Reynerie Ville Toulouse lieuville Médiathèque Grand M Toulouse