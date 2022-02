“Livre-toi !” Ludomédiathèque Colette Tourcoing Catégories d’évènement: Nord

“Livre-toi !” Ludomédiathèque Colette, 6 avril 2022, Tourcoing. “Livre-toi !”

du mercredi 6 avril au mercredi 25 mai à Ludomédiathèque Colette

Tu aimes lire ? Écrire ? Tu as envie de partager tes goûts en vidéo ? Cet atelier est fait pour toi ! La ludomédiathèque te propose un atelier de six jours pour apprendre les ficelles de la chronique littéraire en vidéo : choix du livre, script, tournage, montage… Accompagné par la Compagnie Reine de Cœur, tu pourras créer ta propre vidéo et la diffuser en ligne ! Présence nécessaire aux 6 ateliers. Les parents acceptant la diffusion de l’image et de la voix de leur enfant devront remplir une autorisation préalable. Une présentation des vidéos aura lieu le mercredi 25 mai de 15h00 à 16h30.

Gratuit, sur réservation. À partir de 8 ans. Présence nécessaire aux 6 séances.

2022-04-06T15:00:00 2022-04-06T16:30:00;2022-04-20T15:00:00 2022-04-20T16:30:00;2022-04-27T15:00:00 2022-04-27T16:30:00;2022-05-04T15:00:00 2022-05-04T16:30:00;2022-05-11T15:00:00 2022-05-11T16:30:00;2022-05-18T15:00:00 2022-05-18T16:30:00;2022-05-25T15:00:00 2022-05-25T16:30:00

