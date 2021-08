Nancy Nancy Meurthe-et-Moselle, Nancy LIVRE SUR LA PLACE – UNE MUSIQUE À SE DAMNER Nancy Nancy Catégories d’évènement: Meurthe-et-Moselle

2021-09-11 – 2021-09-11

Nancy Meurthe-et-Moselle Conversation. Dans les années 30, le jazz palpite au cœur de Harlem, mais la drogue détruit ceux qu’elle inspire. À la même époque, sur les rives du Mississipi, berceau du Blues, le Ku Klux Klan sème la terreur. Une rencontre où musique, crime et rédemption s’entremêlent avec virtuosité. Julien Delmaire Delta blues (Grasset) et Jake Lamar Viper’s dream (Rivages) Animée par Laure Dautriche, journaliste à Europe 1 dernière mise à jour : 2021-08-22 par

