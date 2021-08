Nancy Nancy Meurthe-et-Moselle, Nancy LIVRE SUR LA PLACE – UN CORPS QUI S’APPARTIENT Nancy Nancy Catégories d’évènement: Meurthe-et-Moselle

Nancy

LIVRE SUR LA PLACE – UN CORPS QUI S'APPARTIENT 2021-09-12 14:00:00 14:00:00 – 2021-09-12 15:00:00 15:00:00

Nancy Meurthe-et-Moselle Table ronde. Désirant ou violenté, manipulé ou conquérant, le corps des femmes n’appartient qu’à elles. Ananda Devi Le rire des déesses (Grasset), Héléna Marienské Presque toutes les femmes (Flammarion) et Timothée Stanculescu L’éblouissement des petites filles (Flammarion) Animée par Karine Papillaud, journaliste dernière mise à jour : 2021-08-22 par

dernière mise à jour : 2021-08-22