LIVRE SUR LA PLACE – QUAND L'ODORAT ACTIVE L'INCONSCIENT 2021-09-11 10:00:00 10:00:00 – 2021-09-11 11:00:00 11:00:00
Nancy

Nancy Meurthe-et-Moselle Causerie scientifique. Alors que nos rêves sont le reflet de nos pensées inconscientes, pourquoi ne rêvonsnous que rarement d’odeurs bien que ces dernières impactent nos émotions, notre mémoire, notre vie sociale et même notre comportement? L’odorat, un sens en étroite relation avec notre cerveau émotionnel. Moustafa Bensafi, directeur de recherche CNRS au Centre de recherche en neurosciences de Lyon, Cerveau et odorat: Comment (ré) éduquer son nez (EDP Sciences), JeanPol Tassin, neurobiologiste, directeur de recherche Inserm, Les coulisses du cerveauL’inconscient aux commandes (Dunod) Animée par Nathalie Milion Dédicaces sur site dernière mise à jour : 2021-08-21 par

