Nancy Nancy Meurthe-et-Moselle, Nancy LIVRE SUR LA PLACE – LUCA DI FULVIO Nancy Nancy Catégories d’évènement: Meurthe-et-Moselle

Nancy

LIVRE SUR LA PLACE – LUCA DI FULVIO Nancy, 12 septembre 2021, Nancy. LIVRE SUR LA PLACE – LUCA DI FULVIO 2021-09-12 10:00:00 10:00:00 – 2021-09-12 11:00:00 11:00:00

Nancy Meurthe-et-Moselle Entretien. L’auteur italien du best-seller mondial, Le Gang des rêves (Slatkine & Cie) est de retour à Nancy pour présenter son tout nouveau roman Mamma Roma (Slatkine & Cie). Une plongée au cœur de la ville éternelle ! Animé par Valérie Susset, journaliste Interprète : Manuela Corigliano dernière mise à jour : 2021-08-22 par

Détails Catégories d’évènement: Meurthe-et-Moselle, Nancy Autres Lieu Nancy Adresse Ville Nancy lieuville 48.69401#6.18525