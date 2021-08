Nancy Nancy Meurthe-et-Moselle, Nancy LIVRE SUR LA PLACE – LORRAINE COEUR D’ACIER Nancy Nancy Catégories d’évènement: Meurthe-et-Moselle

LIVRE SUR LA PLACE – LORRAINE COEUR D’ACIER Nancy, 10 septembre 2021, Nancy. LIVRE SUR LA PLACE – LORRAINE COEUR D’ACIER 2021-09-10 16:30:00 16:30:00 – 2021-09-10 17:30:00 17:30:00 Place Stanislas Musée des Beaux-Arts

Nancy Meurthe-et-Moselle Il y a quarante ans, la radio pirate Lorraine Cœur d’Acier posait, pour toujours, un jalon essentiel dans l’histoire des luttes et des radios libres, libérant la parole d’une population toute entière. Enfants du pays, l’auteur Tristan Thil et le dessinateur Vincent Bailly racontent dans leur BD Lorraine cœur d’acier (Futuropolis) l’histoire de cette radio qui a marqué toute une génération. Une rencontre animée par Damien Colombo, animateur à France Bleu. Avec le soutien de France Bleu. dernière mise à jour : 2021-08-20 par

