LIVRE SUR LA PLACE – LIONEL SHRIVER Nancy, 10 septembre 2021, Nancy. LIVRE SUR LA PLACE – LIONEL SHRIVER 2021-09-10 14:00:00 14:00:00 – 2021-09-10 15:00:00 15:00:00 Place Stanislas Hôtel de ville

Nancy Meurthe-et-Moselle Pour la première fois à Nancy, l’autrice de Il faut qu’on parle de Kevin et de Les Mandible, une famille, 2029-2047 (Belfond), présente son tout nouveau roman. Toujours aussi incisive, l’humour implacable, le regard acéré, Lionel Shriver dresse un portrait mordant de nos sociétés obsédées par la santé et le culte du corps. Un entretien animé par la journaliste Clémentine Goldszal et interprété par Marguerite Capelle. @Eva Vermandel dernière mise à jour : 2021-08-20 par

