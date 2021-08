Nancy Nancy Meurthe-et-Moselle, Nancy LIVRE SUR LA PLACE – LE MASQUE ET LA PLUME Nancy Nancy Catégories d’évènement: Meurthe-et-Moselle

Nancy

LIVRE SUR LA PLACE – LE MASQUE ET LA PLUME
Nancy, 10 septembre 2021, Nancy.
2021-09-10 20:00:00 20:00:00 – 2021-09-10 22:00:00 22:00:00

Nancy Meurthe-et-Moselle C’est le rendez-vous culturel emblématique de France Inter depuis plus de 50 ans, la plus célèbre et doyenne de leurs émissions. Jérôme Garcin et ses chroniqueurs retrouvent cette année encore avec fidélité et enthousiasme leur public du Livre sur la Place pour deux enregistrements. Entrée sur réservation, billetterie gratuite en ligne et au guichet de l’opéra. dernière mise à jour : 2021-08-20 par

