LIVRE SUR LA PLACE – LE BRUIT DES TROUSSEAUX Nancy, 12 septembre 2021, Nancy. LIVRE SUR LA PLACE – LE BRUIT DES TROUSSEAUX 2021-09-12 18:00:00 18:00:00 – 2021-09-12

Nancy Meurthe-et-Moselle Avant-Première fiction TV. Un film écrit et réalisé par Philippe Claudel Avec Cyril Descours, Déborah François, Philippe Duquesne, David Mora, Frédéric Pierrot, Diane Rouxel… De Caelis Production et Kien Productions, en coproduction avec France Télévisions. Tourné en grande partie dans la métropole nancéienne, Le Bruit des Trousseaux est l’adaptation de l’ouvrage éponyme de Philippe Claudel paru en 2002 aux Éditions Stock. Projection suivie d’un échange avec Philippe Claudel et le producteur Stéphane Strano. Animé par Sonia Déchamps, journaliste Entrée gratuite dans la limite des places disponibles dernière mise à jour : 2021-08-22 par

Lieu Nancy