Nancy Nancy Meurthe-et-Moselle, Nancy LIVRE SUR LA PLACE – LA SCULPTURE EN MAJESTÉ Nancy Nancy Catégories d’évènement: Meurthe-et-Moselle

Nancy

LIVRE SUR LA PLACE – LA SCULPTURE EN MAJESTÉ Nancy, 11 septembre 2021, Nancy. LIVRE SUR LA PLACE – LA SCULPTURE EN MAJESTÉ 2021-09-11 – 2021-09-11

Nancy Meurthe-et-Moselle Dans le cadre de la saison exceptionnelle consacrée à la sculpture lorraine du XVIIIe siècle, Pierre-Hippolyte Pénet, conservateur au palais des ducs de Lorraine – Musée lorrain, et Thierry Franz, responsable du musée du château de Lunéville, présenteront les catalogues, édités par Snoeck, des deux expositions d’intérêt national (Les Adam. La sculpture en héritage et La sculpture en son château. Variations sur un art majeur) dévoilées à partir du 18 septembre au musée des Beaux-Arts de Nancy et au château de Lunéville. Animée par Daniela Gallo, professeure d’histoire de l’art moderne, Université de Lorraine dernière mise à jour : 2021-08-21 par

Détails Catégories d’évènement: Meurthe-et-Moselle, Nancy Autres Lieu Nancy Adresse Ville Nancy