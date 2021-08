Nancy Nancy Meurthe-et-Moselle, Nancy LIVRE SUR LA PLACE – JONATHAN COE Nancy Nancy Catégories d’évènement: Meurthe-et-Moselle

Nancy

LIVRE SUR LA PLACE – JONATHAN COE
Nancy, 11 septembre 2021
2021-09-11 12:00:00 – 2021-09-11 13:00:00

Nancy Meurthe-et-Moselle Jonathan Coe fait dans son nouveau roman le portrait intime de l’une des figures les plus emblématiques du cinéma, Billy Wilder et moi reconstitue avec justesse l’atmosphère d’une époque. Entrée sur réservation (billetterie gratuite en ligne et au guichet de l’Opéra national de Lorraine, disponible prochainement). Dédicaces sur site. Cet entretien est interprété en français par Marguerite Capelle. Avec le soutien du magazine Le Point @Livre sur la Place dernière mise à jour : 2021-08-20 par

