LIVRE SUR LA PLACE – GRANDE RENCONTRE AVEC LE PRESIDENT : ENKI BILAL Nancy, 10 septembre 2021

Nancy Meurthe-et-Moselle Artiste peintre et auteur de bande dessinée de renommée internationale, cinéaste, metteur en scène, Enki Bilal arbore une œuvre traversée par la question de la mémoire, du pouvoir politique et de l’environnement.Attentif aux soubresauts de l’Histoire, il emmène ses personnages dans un futur qui pourrait bien être le nôtre, se révélant souvent visionnaire, pour le meilleur et pour le pire… Le temps d’une rencontre, il évoquera sa dernière série, “Bug” (Casterman) dont le tome 3 paraîtra en novembre, mais aussi son livre d’entretiens avec Adrien Rivierre, “L’Homme est un accident” (Belin), où il déploie sa vision du monde et invite l’humanité à protéger la Terre et à se réveiller pour éviter le basculement dans un monde liberticide. Cet entretien, interprété en langue des signes française, est animé par Marie-Madeleine Rigopoulos, commissaire générale du Livre sur la Place. Entrée sur réservation (billetterie gratuite en ligne et au guichet de l’Opéra national de Lorraine, disponible prochainement). Dédicaces sur site. Avec le soutien de EDF @Hannah Assouline dernière mise à jour : 2021-08-20 par

