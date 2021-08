Nancy Nancy Meurthe-et-Moselle, Nancy LIVRE SUR LA PLACE – FRANZ-OLIVIER GIESBERT Nancy Nancy Catégories d’évènement: Meurthe-et-Moselle

LIVRE SUR LA PLACE – FRANZ-OLIVIER GIESBERT Nancy, 12 septembre 2021

Nancy Meurthe-et-Moselle Nancy Meurthe-et-Moselle Entretien. Amoureux des animaux, le célèbre journaliste et écrivain appelle à la compassion. À travers une fable satirique redoutable Franz-Olivier Giesbert dénonce le sort réservé aux bêtes et prouve, s’il le fallait, que l’engagement par la fiction est d’une réelle efficacité ! Rien qu’une bête (Albin Michel) Animé par Valérie Susset, journaliste à L’Est Républicain +33 3 83 85 30 37 https://lelivresurlaplace.nancy.fr/accueil-2930.html Ville de Nancy dernière mise à jour : 2021-08-22 par DESTINATION NANCY

