Nancy Meurthe-et-Moselle Table ronde. Frida Kahlo et Marcel Bascoulard, deux peintres hors norme qui ont défié leur époque en refusant les conventions de la société. Deux écrivains portés par le souffle poétique de leurs existences leur prêtent une voix. Nicolas Diat Ce qui manque à un clochard (Robert Laffont) Mohamed Mbouga Sarr La plus secrète mémoire des hommes (Philippe Rey) et Rosa Maria Unda Souki Ce que Frida m’a donné (Zulma) Animée par Florence Bouchy, journaliste au Monde des livres dernière mise à jour : 2021-08-22 par

