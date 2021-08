Nancy Nancy Meurthe-et-Moselle, Nancy LIVRE SUR LA PLACE – BERNARD WERBER Nancy Nancy Catégories d’évènement: Meurthe-et-Moselle

Nancy Meurthe-et-Moselle La civilisation humaine s’est effondrée. Les rats sont dans la place et infestent le monde. De Paris à New-York en passant par la Sibérie, la chatte Bastet organise la résistance et fait tout pour rallier les quelques humains survivants. Une fois de plus Bernard Werber nous entraîne avec brio au cœur d’une épopée à nulle autre pareille, donnant la part belle aux animaux dont il sait si bien percer les secrets en rendant hommage à leur intelligence. La planète des chats (Albin Michel), Demain les chats (Albin Michel BD). Animé par Sonia Déchamps, journaliste. Dédicaces sur site. @Roberto Frankenberg dernière mise à jour : 2021-08-20 par

