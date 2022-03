Livre et architecture: l’impossible symbiose? Conservatoire et Jardin botaniques Chambésy Catégorie d’évènement: Chambésy

La rénovation de 2016 lui a rendu tout son lustre. Comment les missions de la Bibliothèque s’accommodent-elles de cette architecture? Prolongez votre balade dominicale aux Conservatoire et Jardin botaniques, en choisissant une ou deux visites proposées chaque 1er dimanche du mois. Découvrez notre [offre complète de visites commentées.](https://www.cjbg.ch/fr/visiter/visites-guidees)

La construction par l’architecte Jean-Marc Lamunière de la Bibliothèque des Conservatoire et Jardin botaniques de Genève dans les années 1970, donna un bâtiment novateur pour son époque. Conservatoire et Jardin botaniques Chemin de l’Impératrice 1, 1292 Chambésy Chambésy

2022-11-06T15:30:00 2022-11-06T16:30:00

