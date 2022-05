Livre Entre Parenthèses

2022-06-02 19:15:00 – 2022-06-02 Entrée libre.

Infos : Anne-Marie Chaleppe

06 15 73 15 82. Livre entre parenthèses propose un débat tout les mois autour d’un livre.

En juin le thème est “Les bâtiments, reflets de nos excès, de nos peurs et de nos rêves”, animé par Sabine Toulas. +33 6 15 73 15 82 Entrée libre.

