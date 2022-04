Livre en Fête Lesparre-Médoc, 15 mai 2022, Lesparre-Médoc.

Livre en Fête Tour de l’Honneur Rue Pierre Curie Lesparre-Médoc

2022-05-15 09:30:00 – 2022-05-15 18:00:00 Tour de l’Honneur Rue Pierre Curie

Lesparre-Médoc Gironde

EUR 0 Mireille Calmel sera l’invitée d’honneur de cette seconde édition du “Livre en Fête”.

Pour cette incontournable journée sous le regard de la Tour de l’Honneur, en plus des rencontres et dédicaces avec les nombreux auteurs présents, diverses animations vous seront proposées :

– Dessin à la demande avec l’illustrateur Chabarb

– Conférence et diaporama sur “L’écotourisme en Médoc” par Martial Theviot

– Caricature avec David Gouzil

– Atelier : confection de livre Pop-up

– Lecture de contes pour les plus petits

– Enquête policière en famille sur le thème Arsène Lupin…

+33 6 04 41 74 81

