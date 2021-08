Plougonvelin Plougonvelin Finistère, Plougonvelin Livre-concert : le mystère Bigoulet Plougonvelin Plougonvelin Catégories d’évènement: Finistère

Plougonvelin

Livre-concert : le mystère Bigoulet Plougonvelin, 10 septembre 2021, Plougonvelin. Livre-concert : le mystère Bigoulet 2021-09-10 – 2021-09-10 Rue du stade Espace Kéraudy

Plougonvelin Finistère Plougonvelin Jeune public. Séance scolaire. A partir de 3 ans; Renseignements : 02.98.38.00.38. Tout se passe dans une étrange bibliothèque éclairée d’une douce lumière.

Soudain, sur les rayons de la bibliothèque, des images qui s’animent et la musique qui nait… et l’histoire qui commence. +33 2 98 38 00 38 https://www.espacekeraudy.com/LIVRE-CONCERT-LE-MYSTERE-BIGOULET-195.html Jeune public. Séance scolaire. A partir de 3 ans; Renseignements : 02.98.38.00.38. Tout se passe dans une étrange bibliothèque éclairée d’une douce lumière.

Soudain, sur les rayons de la bibliothèque, des images qui s’animent et la musique qui nait… et l’histoire qui commence. dernière mise à jour : 2021-08-20 par

Détails Catégories d’évènement: Finistère, Plougonvelin Autres Lieu Plougonvelin Adresse Rue du stade Espace Kéraudy Ville Plougonvelin lieuville 48.34351#-4.7218