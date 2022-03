Livre, architecture et photographies Maison régionale de l’architecture des Pays de la Loire Nantes Catégories d’évènement: Loire-Atlantique

Adolf Loos, Works and Projects —————————— Dans le cadre de la réédition par Skira de cette monographie, la Maison de l’Architecture des Pays de la Loire invite Philippe Ruault, photographe qui a collaboré avec Ralf Bock, architecte et auteur de l’ouvrage. Une histoire, des plans et des photographies pour partir à la (re)découverte d’Adolf Loos, architecte autrichien qui fut l’un des précurseurs du mouvement moderne. Philippe Ruault viendra nous raconter son aventure et les coulisses du reportage photographique qui accompagne le récit de Ralf Bock. _Cet évènement est proposé dans le cadre de la librairie de la Maison de l’architecture, en partenariat avec Librairie Volume_

Entrée libre et gratuite.

Partez à la (re)découverte d’Adolf Loos, architecte autrichien qui fut l’un des précurseurs du mouvement moderne. Maison régionale de l’architecture des Pays de la Loire 17 rue la noue bras de fer 44200 Nantes Nantes Île de Nantes Loire-Atlantique

