Marseille Théâtre Joliette Bouches-du-Rhône, Marseille Livraison Théâtre Joliette Marseille Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône

Marseille

Livraison Théâtre Joliette, 22 janvier 2022, Marseille. Livraison

Théâtre Joliette, le samedi 22 janvier 2022 à 16:00

Lectures mises en espace de textes de théâtre contemporain par les élèves des Lycées Option Théâtre Facultative Montgrand, Victor Hugo et Saint-Exupéry, encadrés par les artistes intervenants Agnès Audiffren, Clara Le Picard, Vincent Franchi, et les enseignant.es Elodie Conan, MaÏssa Falha, Samuel Péan et Annelise Pierre.

Nombre de places limité.

Lectures mises en espace de textes de théâtre contemporain par les élèves des Lycées Option Théâtre Facultative. Théâtre Joliette 2 place Verneuil 13002 Marseille Marseille 2e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-01-22T16:00:00 2022-01-22T17:00:00

Détails Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône, Marseille Autres Lieu Théâtre Joliette Adresse 2 place Verneuil 13002 Marseille Ville Marseille lieuville Théâtre Joliette Marseille