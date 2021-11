Châteaudun Campus les Champs du Possible Châteaudun, Eure-et-Loir Living Lab du Possible : 1er atelier de co-création Campus les Champs du Possible Châteaudun Catégories d’évènement: Châteaudun

Eure-et-Loir

Living Lab du Possible : 1er atelier de co-création Campus les Champs du Possible, 18 novembre 2021, Châteaudun. Living Lab du Possible : 1er atelier de co-création

Campus les Champs du Possible, le jeudi 18 novembre à 18:30

**? APPEL À PARTICIPATION​ ​?** ——————————— ### ? Vous vivez à Châteaudun ou dans les communes environnantes ? Vous êtes intéressé(e) par la transformation de votre territoire ? Par la transition agroécologique et énergétique ? ### **? Soyez acteur(trice) de votre territoire !** ### **Rejoignez le Living Lab du Possible !​** ​ ??‍? À travers des ateliers collaboratifs et des événements, vous pourrez trouver et tester des solutions innovantes avec les acteurs de votre territoire pour développer, favoriser, faciliter l’appropriation des projets de transitions autour de plusieurs thématiques comme l’éolien, le photovoltaïque, la méthanisation,… ♻️?​ ? Rdv le **jeudi 18 novembre 2021, à 18h30, au Campus LCDP**, pour participer au **1er atelier de co-création du Living Lab** !

Sur inscription

1er atelier de co-création autour de la méthanisation Campus les Champs du Possible 2 Route de Mondoucet Châteaudun Saint-Jean Eure-et-Loir

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-11-18T18:30:00 2021-11-18T21:00:00

Détails Catégories d’évènement: Châteaudun, Eure-et-Loir Autres Lieu Campus les Champs du Possible Adresse 2 Route de Mondoucet Ville Châteaudun lieuville Campus les Champs du Possible Châteaudun