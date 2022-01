Living In The Moment – OPEN AIR #7 CHICHARLITO’S BIRTHDAY La Place des Canailles (Les Dock Village) Marseille Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône

La Place des Canailles (Les Dock Village), le jeudi 17 février à 18:00

Living In The Moment: Rendez-vous le jeudi 17 février à La Place des Canailles, venez comme vous êtes, dansez, souriez, profitez sans aucune modération ! 6 stands de restauration 2 bars : cocktails & vins Pensez à réserver votre table dès maintenant à [resa@laplacedescanailles.com](mailto:resa@laplacedescanailles.com) _____________________________________________________________ LINE-UP ► IN’OUBLIABLES crew ALL NIGHT LONG _______________________________________________________________ INFOS – INFORMATIONS – ENTRÉE GRATUITE Horaires : 19h00 – 02h00 ● Masque Obligatoire à l’intérieur ● Contact ↳ Mail : [lesinoubliables.aix@gmail.com](mailto:lesinoubliables.aix@gmail.com) ↳ SC : [https://goo.gl/P2JrS7](https://goo.gl/P2JrS7) ↳ YT : [https://goo.gl/nVzgoM](https://goo.gl/nVzgoM) ↳ IG : [https://goo.gl/5GmaZl](https://goo.gl/5GmaZl)

