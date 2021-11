Marseille La Place des Canailles (Les Dock Village) Bouches-du-Rhône, Marseille Living In The Moment – OPEN AIR #5 with JANERET La Place des Canailles (Les Dock Village) Marseille Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône

Living In The Moment: Un moment simple, le temps d’une soirée, good vibes only Food, dj set, house to techno 6 stands de restauration 2 bars : cocktails & vins Pensez à réserver votre table dès maintenant à [resa@laplacedescanailles.com](mailto:resa@laplacedescanailles.com) _____________________________________________________________ LINE-UP ► Janeret (Yoyaku – FR) ↳ SC: [https://soundcloud.com/janeret](https://soundcloud.com/janeret) ↳ FB: [https://www.facebook.com/janeretmusic](https://www.facebook.com/janeretmusic) ► DYSK (IN’ OUBLIABLES – Marseille, FR) ↳ SC: [https://soundcloud.com/dys-krone](https://soundcloud.com/dys-krone) ↳ FB: [https://www.facebook.com/dyskrone/](https://www.facebook.com/dyskrone/) ► OSCH ( IN’ OUBLIABLES – Marseille, FR) ↳ FB: [https://www.facebook.com/OSCHH/](https://www.facebook.com/OSCHH/) ↳ SC: [https://soundcloud.com/oschmarseille](https://soundcloud.com/oschmarseille) ► TEO MALDONADO (FRIDAY VIBES – Marseille, FR) _____________________________________________________________ – INFORMATIONS – Tickets: Préventes à venir / Sur Place 12€ + Conso Horaires : 19h00 – 02h00 ● Contact ↳ Mail : [lesinoubliables.aix@gmail.com](mailto:lesinoubliables.aix@gmail.com) ↳ SC : [https://goo.gl/P2JrS7](https://goo.gl/P2JrS7) ↳ YT : [https://goo.gl/nVzgoM](https://goo.gl/nVzgoM) ↳ IG : [https://goo.gl/5GmaZl](https://goo.gl/5GmaZl) ♫♫♫ La Place des Canailles (Les Dock Village) 10 place de la Joliette 13002 Marseille Marseille 2e Arrondissement Bouches-du-Rhône

