Depuis chez vous en live, le jeudi 11 mars à 18:30

Accessible **à partir de Bac+2, sans limite d’âge, sans pré-requis** en développement informatique, vivez l’expérience de la programmation en **10 ou 13 avec Dev & Go.** Des langages de programmation au fonctionnement des systèmes informatiques (OS, SGBD …) et des framework web, vous serez armés pour aborder les différentes technologies auxquelles vous serez confrontés au cours de votre carrière. Lors de cette présentation live, le détail de la formation, des aides au financement et les possibilités de stage vous seront présentés.

sur inscription

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-03-11T18:30:00 2021-03-11T19:30:00

