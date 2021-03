Lille Depuis chez vous en live Lille Livestream Orientation spécial MSc Pro en alternance Depuis chez vous en live Lille Catégorie d’évènement: Lille

le mardi 9 mars à 18:30

Titulaire d’un bac+2 ou bac+3 en informatique, scientifique ou toutes filières, la formation MSc Pro en alternance vous offre l’opportunité de choisir l’un des **4 titres, 6 spécialités** ou **4 domaines de spécialisation**.

**Msc Innovation technologique** ou **Msc Transformation digitale**, venez découvrir par vous-même ce qui fait la différence ! Au programme :

– Pédagogie active par projets, la Piscine & montée en compétences accélérée

– Rythme alterné : contrat pro ou contrat d’apprentissage

– Quand / comment rechercher une alternance (career meeting Epitech des 17/18 mars)

– Témoignages des étudiants et échanges avec l’équipe pédagogique

