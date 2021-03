Nancy Depuis chez vous ! Meurthe-et-Moselle, Nancy LiveStream Orientation : Intégrer Epitech après le Bac Depuis chez vous ! Nancy Catégories d’évènement: Meurthe-et-Moselle

Nancy

LiveStream Orientation : Intégrer Epitech après le Bac Depuis chez vous !, 24 mars 2021-24 mars 2021, Nancy. LiveStream Orientation : Intégrer Epitech après le Bac

Depuis chez vous !, le mercredi 24 mars à 17:00

Vous devez rester chez vous en ce moment crucial pour vos choix d’orientation ? Découvrez Epitech, l’école qui vous permet d’accéder aux métiers de l’informatique, grâce à ses conférences à distance ! Epitech, comme beaucoup de grandes écoles spécialisées sélectives, organise ses propres inscriptions en interne, sans passer par la plateforme Parcoursup, et poursuit donc son processus de découverte de l’école et d’admissions pour sa rentrée 2021. Pas besoin d’attendre les réponses de l’algorithme de Parcoursup pour savoir quoi faire l’année prochaine ! Découvrez notre Programme Grande Ecole, accessible directement après le bac, et notre pédagogie unique en dialoguant avec nos étudiants, nos encadrants et nos directeurs sans bouger de chez vous grâce à nos Journées Portes Ouvertes Virtuelles intitulées « Live Stream Orientation » L’inscription est totalement gratuite ! Besoin d’un renseignement ? Contactez nous par mail à l’adresse [nancy@epitech.eu](mailto:nancy@epitech.eu) ou par téléphone au 01 44 08 00 36

Gratuit, sur inscription

Découvrez Epitech et son Programme Grande Ecole, accessible directement après le Bac ! Depuis chez vous ! 80 Rue Saint Georges 54000 Nancy Nancy Saint-Nicolas – Charles III – Ville vieille – Trois Maisons – Léopold Meurthe-et-Moselle

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-03-24T17:00:00 2021-03-24T18:00:00

Détails Catégories d’évènement: Meurthe-et-Moselle, Nancy Autres Lieu Depuis chez vous ! Adresse 80 Rue Saint Georges 54000 Nancy Ville Nancy