Rennes Epitech Rennes Ille-et-Vilaine, Rennes LiveStream Orientation Epitech Rennes Epitech Rennes Rennes Catégories d’évènement: Ille-et-Vilaine

Rennes

LiveStream Orientation Epitech Rennes Epitech Rennes, 27 mars 2021-27 mars 2021, Rennes. LiveStream Orientation Epitech Rennes

Epitech Rennes, le samedi 27 mars à 10:00

Et si vous rejoigniez Epitech Rennes à la rentrée prochaine ? Vous souhaitez poursuivre vos études dans la programmation informatique et en savoir plus sur notre école ? Plongez dans l’ADN d’Epitech Rennes et de sa pédagogie grâce à notre Livestream Orientation du samedi 27 mars 2021 (en remplacement de nos Portes Ouvertes) ! – Créneaux de présentation de notre Programme Grande Ecole (accès post bac pour un Bac +5) à 10h et 16h – Créneau de présentation pour nos MSc Pro (accès après un Bac +2/3, pour une formation de 2/3 ans, en alternance, pour poursuivre jusqu’à un Bac +5) à 14h – Inscriptions sur [https://www.epitech.eu/fr/livestream-orientation/rdv-rennes](https://www.epitech.eu/fr/livestream-orientation/rdv-rennes) Venez découvrir en 1h30 votre future école, accessible hors Parcoursup, en échangeant avec nos étudiant.e.s/apprenant.e.s et nos équipes. Pour participer à notre Livestream Orientation, merci de vous inscrire via le lien ci-dessus et de choisir la date du 27 mars ainsi que le créneau horaire qui vous arrangent. En validant votre inscription, vous recevrez automatiquement un lien vous permettant de vous connecter, gratuitement, à cette visioconférence le jour J.

Entrée gratuite sur inscription

Portes Ouvertes Epitech Rennes 19-22 Boulevard Saint-Conwoïon 35000 RENNES Rennes Quartiers Ouest Ille-et-Vilaine

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-03-27T10:00:00 2021-03-27T17:30:00

Détails Catégories d’évènement: Ille-et-Vilaine, Rennes Autres Lieu Epitech Rennes Adresse 19-22 Boulevard Saint-Conwoïon 35000 RENNES Ville Rennes