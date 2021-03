La Roche-Posay ACROPOLYA La Roche-Posay LIVESTREAM ENCORE FLOYD ACROPOLYA La Roche-Posay Catégorie d’évènement: La Roche-Posay

C’est un concert diffusé en livestream qui donnera vie à ACROPOLYA, le nouvel équipementculturel de La Roche-Posay.

Le Vendredi 19 mars 2021 à 21h , le groupe « ENCORE FLOYD »

interprétera les titres dugroupe mythique « PINK FLOYD »

en direct sur internet, depuis la scène flambant neuved’ACROPOLYA. Une façon insolite d’initier la vie culturelle de cette salle dans un contextesanitaire particulier où les lieux de spectacles ne sont toujours pas autorisés à accueillir dupublic.

Depuis chez vous, les spectateurs assistezà plus d’une heure de show durant laquelle les titres les plus marquants de Pink Floyd des années 60 et 70 seront joués,l’occasion d’un voyage au fil d’une douzaine d’albums.

Réservation sur [www.shotgun.live](http://www.shotgun.live)

10 €

