Lives de mars / Concert DARLIN’ Médiathèque L’Odyssée – Saint-Aubin-lès-Elbeuf Saint-Aubin-lès-Elbeuf, samedi 23 mars 2024.

Lives de mars / Concert DARLIN’ Vous êtes invités pour 3 concerts gratuits les 9, 23 et 30 mars. Samedi 23 mars, 15h00 Médiathèque L’Odyssée – Saint-Aubin-lès-Elbeuf Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-03-23T15:00:00+01:00 – 2024-03-23T17:30:00+01:00

Fin : 2024-03-23T15:00:00+01:00 – 2024-03-23T17:30:00+01:00

Darlin’ est un concert-lecture sur le thème de l’amour qui a été sélectionné aux journées A VOUS DE VOIR 2021, organisées par la Direction de la culture et du Patrimoine du Département 76.

Amour rêvé, amour vécu, amour charnel, amour heureux, un éventail de sentiments où s’entrelacent chansons intemporelles et lettres d’amour irrésistibles… De Camus à Maria Casarès, en passant par Big Star ou encore Patty Smith, d’Anaïs Nin à Henry Miller via The Pretenders, Smokey Robinson, et les Stones… Avec Sidonie Dève et José Butez

(Photo Jeff Lescene)

Médiathèque L’Odyssée – Saint-Aubin-lès-Elbeuf 11 espace des foudriots Saint-Aubin-lès-Elbeuf 76410 Seine-Maritime Normandie