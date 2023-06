ouverture jardin d’art bidon Le Cayrols 81170 Livers Cazelles tarn Livers-Cazelles, 9 juin 2023 11:30, Livers-Cazelles.

ouverture jardin d’art bidon Le Cayrols 81170 Livers Cazelles tarn Livers-Cazelles 9 juin – 8 octobre

Jardin d’artiste ouvert au public, fruit d’un travail entrepris depuis

plusieurs années. Au cours de sa promenade le visiteur découvrira,

entre autres, des oeuvres et installations avec des thématiques

environnementale et sociétale. Ainsi sont clairement posées des

constatations quant à la pollution générée par la surconsommation,

la production de déchets et ses dégâts sur l’environnement. Sont

également abordés des thèmes politiques. Cet engagement se fait au

travers d’oeuvres d’art qui, pour certaines, sont aussi des hommages à

de grands artistes. L’espace est paysagé au moyen de végétaux

graphiques, de pierres, de sable et d’espèces herbacées résistantes au sec.L’eau est également présente au

travers de bassins où les plantes aquatiques viennent apporter un

contraste avec l’univers minéral voisin ponctué de nombreuses

plantations. Une partie du jardin abrite une serre alimentée par un

bassin en aquaponie que jouxtent des plantations maraichères

en permaculture.

Le Cayrols 81170 Livers Cazelles tarn 20 chemin Cayrols Livers-Cazelles 81170 Tarn