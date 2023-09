Mondes disparus des Causses du Quercy, une formation sur l’histoire géologique du territoire Livernon, 19 octobre 2023, Livernon.

Livernon,Lot

Les Causses du Quercy sont issus d’une histoire de plus de 200 millions d’années. Cette histoire riche en rebondissements est, pour qui sait la lire, déchiffrable dans le paysage. Venez découvrir ces « Quercy disparus » – lagons et mers chaudes, savane ou forêt tropicales, steppes froides… – et les traces qu’ils

nous ont laissées aujourd’hui ! Le Parc vous propose une formation sur le terrain de deux jours pour tout comprendre de l’histoire géologique du territoire, labellisé « Géoparc mondial UNESCO » :

• Première journée : de la formation du causse à l’enregistrement des grands changements. • Deuxième journée : des périodes glaciaires à l’arrivée de l’homme.

Formation animée par Thierry Pélissié et Quentin Vautrin, conservateurs de la Réserve naturelle nationale géologique du Lot.

Inscription >> billetweb.fr/causseries

La participation aux deux modules est nécessaire. Prévoir son pique-nique, des vêtements adaptés et des chaussures

confortables.

2023-10-19 09:00:00 fin : 2023-10-19 . EUR.

Livernon 46320 Lot Occitanie



The Causses du Quercy are the result of a history of more than 200 million years. This history, rich in twists and turns, is, for those who know how to read it, decipherable in the landscape. Come and discover these « disappeared Quercy » – lagoons and warm seas, savannah or tropical forest, cold steppes… – and the traces that they

and the traces they have left us today! The Park offers a two-day field course to understand the geological history of the area, which has been designated a UNESCO World Geopark:

– First day: from the formation of the causse to the recording of major changes. – Second day: from the ice ages to the arrival of man.

Training led by Thierry Pélissié and Quentin Vautrin, curators of the National Geological Reserve of the Lot.

Registration >> ticketweb.fr/causseries

The participation to both modules is necessary. Bring a picnic, appropriate clothing and comfortable shoes

comfortable shoes

Las Causses du Quercy son el resultado de más de 200 millones de años de historia. Esta historia, rica en vericuetos, puede descifrarse en el paisaje para quien sepa leerla. Venga a descubrir estas « Quercy desaparecidas »: lagunas y mares cálidos, sabanas o bosques tropicales, estepas frías… – y los rastros que tienen

¡y las huellas que nos han dejado hoy en día! El Parque ofrece un curso de campo de dos días para ayudarle a comprender la historia geológica de la zona, que ha sido designada Geoparque Mundial de la UNESCO:

? Primer día: desde la formación del causse hasta el registro de los principales cambios ? Segundo día: de las edades de hielo a la llegada del hombre.

Formación dirigida por Thierry Pélissié y Quentin Vautrin, conservadores de la Reserva Geológica Nacional del Lot.

Inscripción >> billetweb.fr/causseries

Es necesario participar en ambos módulos. Traiga un picnic, ropa adecuada y calzado cómodo

zapatos cómodos

Die Causses du Quercy sind aus einer über 200 Millionen Jahre alten Geschichte hervorgegangen. Diese wechselvolle Geschichte lässt sich, wenn man sie zu lesen weiß, in der Landschaft entziffern. Entdecken Sie diese « verschwundenen Quercys » – Lagunen und warme Meere, tropische Savannen oder Wälder, kalte Steppen… – und die Spuren, die sie hinterlassen haben

uns heute hinterlassen haben! Der Park bietet Ihnen eine zweitägige Schulung vor Ort an, um alles über die geologische Geschichte des Gebiets mit dem Label « UNESCO Global Geopark » zu verstehen:

– Erster Tag: Von der Entstehung der Causse bis zur Aufzeichnung der großen Veränderungen. – Zweiter Tag: Von den Eiszeiten bis zur Ankunft des Menschen.

Schulung unter der Leitung von Thierry Pélissié und Quentin Vautrin, Konservatoren des nationalen geologischen Naturschutzgebiets Lot.

Anmeldung >> billetweb.fr/causseries

Die Teilnahme an beiden Modulen ist erforderlich. Nehmen Sie Ihr Picknick, geeignete Kleidung und Schuhe mit

bequeme

