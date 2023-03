CONCERT VIA ANTIKA DE LUC ARBOGAST Liverdun Catégories d’Évènement: Liverdun

Meurthe-et-Moselle . 29 EUR Dans le cadre de la 22 ème fête médiévale de Liverdun, l’Office Municipal d’Animation, accueille Luc Arbogast, ambassadeur de musique médiévale, chanteur à la tessiture exceptionnelle, découvert par tous les français en 2013. Disque d’Or et de Platine pour ces précédents albums, l’artiste propose un nouveau voyage enraciné dans l’histoire avec son nouveau spectacle.

Avec VIA ANTIKA,seul sur scène, entouré de ses instruments, l’artiste propose un spectacle intimiste avec de nouvelles créations et des reprises de ses chansons qui racontent la vie de personnages ou de faits marquants. https://www.oma-liverdun.fr/la-m%C3%A9di%C3%A9vale Liverdun

