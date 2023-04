JOURNEE MEDIEVALE DE LIVERDUN Rue de la Porte Haute, 27 mai 2023, Liverdun.

Dans un site naturel emblématique (un éperon rocheux qui surplombe la Boucle de la Moselle), la Médiévale de Liverdun va vivre sa XXIIème édition.

L’espace de cette journée, les visiteurs vont revivre un marché médiéval, avec ses commerçants, ses artisans, aux sons des musiciens, baladins, troupes professionnelles sur scène ou en déambulations, qui seront présents au fil de cette journée, sans oublier les centaines de visiteurs et bénévoles costumés pour l’occasion.

Vous êtes à Liverdun, un jour de foire, au moyen-âge.

Cette manifestation historique s’appuie sur le travail des historiens, met l’accent sur les métiers d’art et le spectacle vivant.

L’OMA (Office Municipal d’Animation) est affilié à la Fédération Française des Fêtes et Spectacles Historiques (FFFSH) et s’est engagé dans une démarche qualitative pour cette manifestation qui se veut une fête éco-responsable avec la disparition des conditionnements individuels et le développement des circuits courts et bio pour l’approvisionnement des produits alimentaires des points de restauration.

Une manifestation familiale, avec de nombreux ateliers participatifs, cinq points de restauration de qualité avec des tarifs raisonnés et dont toutes les activités sont incluses dans le billet d’entrée.

Parking et navettes gratuits. Accès PMR avec service à la demande.

Pour cette édition, le marché démarre le samedi 27 mai (de 17h à 21h) et concert de Luc Arbogast (VIA ANTIKA) dans l’Eglise à 18h00 (Tarif unique de 29 € Billeterie FNAC Nancy ou sur place le jour du concert dans la limite des places disponibles). Tout public

Dimanche 2023-05-27 à 10:00:00 ; fin : 2023-05-27 21:00:00. 6 EUR.

Rue de la Porte Haute

Liverdun 54460 Meurthe-et-Moselle Grand Est



In an emblematic natural site (a rocky spur which overhangs the Loop of the Moselle), the Médiévale of Liverdun is going to live its XXIIth edition.

The space of this day, the visitors are going to relive a medieval market, with its merchants, its craftsmen, to the sounds of the musicians, balladins, professional troops on stage or in wanderings, which will be present during this day, without forgetting the hundreds of visitors and volunteers dressed for the occasion.

You are in Liverdun, a day of fair, in the Middle Ages.

This historical demonstration leans on the work of the historians, puts the accent on the trades of art and the living spectacle.

The OMA (Municipal Office of Animation) is affiliated to the French Federation of the Historical Festivals and Shows (FFFSH) and is engaged in a qualitative step for this event which wants to be an eco-responsible festival with the disappearance of the individual conditionings and the development of the short circuits and bio for the supply of the food products of the points of restoration.

A family event, with many participative workshops, five quality catering outlets with reasonable prices and all activities included in the entrance ticket.

Free parking and shuttles. PRM access with service on demand.

For this edition, the market starts on Saturday May 27th (from 5pm to 9pm) and Luc Arbogast’s concert (VIA ANTIKA) in the Church at 6pm (Unique price of 29 ? Tickets at FNAC Nancy or on the spot on the day of the concert, subject to availability)

En un sitio natural emblemático (un espolón rocoso que domina el Loop del Mosela), el Médiévale de Liverdun va a vivir su XXIIª edición.

En el espacio de este día, los visitantes van a revivir un mercado medieval, con sus comerciantes, sus artesanos, a los sones de los músicos, baladines, tropas profesionales en escena o en vagabundeo, que estarán presentes durante esta jornada, sin olvidar a los centenares de visitantes y voluntarios vestidos para la ocasión.

Usted está en Liverdun, un día de feria, en la Edad Media.

Este acontecimiento histórico se basa en el trabajo de historiadores, hace hincapié en la artesanía y el espectáculo en vivo.

La OMA (Oficina Municipal de Animación) está afiliada a la Federación Francesa de las Fiestas y Espectáculos Históricos (FFFSH) y comprometida en un paso cualitativo para esta manifestación que quiere ser una fiesta eco-responsable con la desaparición de los acondicionamientos individuales y el desarrollo de los circuitos cortos y bio para el abastecimiento de los productos alimentarios de los puntos de restauración.

Un evento familiar, con numerosos talleres participativos, cinco puntos de restauración de calidad con precios razonables y todas las actividades incluidas en la entrada.

Aparcamiento y lanzaderas gratuitos. Acceso PMR con servicio a petición.

Para esta edición, el mercado comienza el sábado 27 de mayo (de 17:00 a 21:00 h) y concierto de Luc Arbogast (VIA ANTIKA) en la Iglesia a las 18:00 h (Precio único de 29 ? Entradas en FNAC Nancy o el día del concierto, sujeto a disponibilidad)

An einem symbolträchtigen natürlichen Ort (einem Felsvorsprung, der die Moselschleife überragt) wird die Mittelaltermesse von Liverdun ihre XXII.

An diesem Tag werden die Besucher einen mittelalterlichen Markt mit seinen Händlern und Handwerkern erleben, begleitet von den Klängen der Musiker, Baladine, professionellen Truppen auf der Bühne oder bei Umzügen, die im Laufe des Tages auftreten werden, und nicht zu vergessen die Hunderte von Besuchern und freiwilligen Helfern, die sich für diesen Anlass kostümiert haben.

Sie befinden sich im mittelalterlichen Liverdun, an einem Tag, an dem ein Jahrmarkt stattfindet.

Diese historische Veranstaltung stützt sich auf die Arbeit von Historikern und legt den Schwerpunkt auf das Kunsthandwerk und die darstellende Kunst.

Das OMA (Office Municipal d’Animation) ist Mitglied der Fédération Française des Fêtes et Spectacles Historiques (FFFSH) und hat sich für diese Veranstaltung einem qualitativen Ansatz verschrieben, der sich als umweltbewusstes Fest versteht, indem er auf Einzelverpackungen verzichtet und die Versorgung der Verpflegungsstellen mit Lebensmitteln aus kurzen Wegen und Bio-Produkten fördert.

Eine Familienveranstaltung mit zahlreichen Mitmach-Workshops, fünf qualitativ hochwertigen Verpflegungsstellen mit vernünftigen Preisen, bei der alle Aktivitäten im Eintrittspreis inbegriffen sind.

Kostenlose Parkplätze und Shuttlebusse. Zugang für Personen mit eingeschränkter Mobilität mit Service auf Anfrage.

Für diese Ausgabe startet der Markt am Samstag, den 27. Mai (von 17 bis 21 Uhr) und Konzert von Luc Arbogast (VIA ANTIKA) in der Kirche um 18 Uhr (Einheitspreis von 29 ? Kartenvorverkauf bei FNAC Nancy oder vor Ort am Tag des Konzerts, sofern noch Plätze verfügbar sind)

Mise à jour le 2023-03-23 par TOURISME BASSIN de POMPEY