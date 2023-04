GALERIE ARTS CÉRAMIQUES LES VOLETS BLEUS 5 place de la fontaine, 29 avril 2023, Liverdun.

Il est des événements rares et délicieux! Liverdun accueille en ville médiévale la galerie LES VOLETS BLEUS, entièrement dédiée aux arts céramiques. Du 1er mai au 1er octobre 2023 – les samedis et les dimanches de 14h à 19h, le lieu d’expo et de bavardages céramiques offre en accès libre des thématiques et animations renouvelées. Galerie, Boutique, Terrasse et Lieu d’Exposition sont gérés par les artistes. Cette saison 2023 commence avec l’Exposition « FORET, Explorez » (1er mai-16 juillet) et se poursuit avec l’exposition « IDOLES » (22 juillet – 1er octobre) L’actualité 2023 est festive: Inauguration du lieu le 1er mai de 14h à 19h / Cérémonie de remise des prix du concours expo IDOLES dimanche 24 septembre 17h. D’ores et déjà le site internet de la Galerie vous présente LE PROGRAMME et l’association. www.voletsbleus.art

A noter, avant-première d’ouverture le weekend des 29 & 30 avril. Tout public

Samedi 2023-04-29 à 14:00:00 ; fin : 2023-10-01 19:00:00. 0 EUR.

5 place de la fontaine ville médiévale

Liverdun 54460 Meurthe-et-Moselle Grand Est



It is rare and delicious events! Liverdun welcomes in medieval city the gallery LES VOLETS BLEUS, entirely dedicated to the ceramic arts. From May 1st till October 1st, 2023 ? Saturdays and Sundays from 2 pm till 7 pm, the place of exhibition and ceramic chats offers in free access of renewed themes and animations. Gallery, Shop, Terrace and Exhibition Place are managed by the artists. This 2023 season begins with the exhibition « FOREST, Explore » (May 1 – July 16) and continues with the exhibition « IDOLES » (July 22 – October 1). The 2023 news is festive: Inauguration of the place on May 1 from 2:00 pm to 7:00 pm / Award ceremony for the IDOLES exhibition competition on Sunday, September 24 at 5:00 pm. Already the website of the Gallery presents you the PROGRAM and the association. www.voletsbleus.art

Please note, opening preview on the weekend of April 29 & 30

¡Se trata de eventos raros y deliciosos! Liverdun acoge en ciudad medieval la galería LES VOLETS BLEUS, enteramente dedicada a las artes de la cerámica. Del 1 de mayo al 1 de octubre de 2023 ? sábados y domingos de 14h a 19h, el lugar de exposición y charlas de cerámica ofrece en acceso libre de temas renovados y animaciones. La galería, la tienda, la terraza y el espacio de exposición son gestionados por los artistas. La temporada 2023 comienza con la exposición « FORET, Explora » (1 de mayo – 16 de julio) y continúa con la exposición « IDOLES » (22 de julio – 1 de octubre). La temporada 2023 es festiva: Inauguración del lugar el 1 de mayo de 14h a 19h / Entrega de premios del concurso de la exposición IDOLES el domingo 24 de septiembre a las 17h. La página web de la Galería presenta ya el PROGRAMA y la asociación. www.voletsbleus.art

Atención, preestreno el fin de semana del 29 y 30 de abril

Es gibt seltene und köstliche Ereignisse! In der mittelalterlichen Stadt Liverdun befindet sich die Galerie LES VOLETS BLEUS, die sich ganz der Keramikkunst widmet. Vom 1. Mai bis zum 1. Oktober 2023 ? samstags und sonntags von 14:00 bis 19:00 Uhr, bietet der Ort der Keramikausstellungen und -gespräche einen freien Zugang zu wechselnden Themen und Veranstaltungen. Galerie, Boutique, Terrasse und Ausstellungsort werden von den Künstlern selbst verwaltet. Die Saison 2023 beginnt mit der Ausstellung « FORET, Explorez » (1. Mai bis 16. Juli) und wird mit der Ausstellung « IDOLES » (22. Juli bis 1. Oktober) fortgesetzt. 2023 ist ein festlicher Anlass: Eröffnung des Ortes am 1. Mai von 14 bis 19 Uhr / Preisverleihung des IDOLES-Ausstellungswettbewerbs am Sonntag, den 24. September um 17 Uhr. Auf der Website der Galerie finden Sie bereits einen Überblick über das Programm und die Organisation. www.voletsbleus.art

Merken Sie sich die Eröffnungsvorschau am Wochenende des 29. und 30. April vor

Mise à jour le 2023-04-11 par TOURISME BASSIN de POMPEY