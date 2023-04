EXPOSITION FORÊT, EXPLOREZ ! 5 Place de la Fontaine, 29 avril 2023, Liverdun.

Et alors la céramique sent l’humus, le champignon, prend les reflets des sombres sous-bois ou les percées lumineuses des cimes. Ne pas nous croire sur parole, venir constater ! 15 céramistes promènent leurs imaginaires en sous-bois, prenez leur suite, venez flâner…

Réjouissante découverte d’un lieu dédié totalement aux arts céramiques et gérés par les artistes. La Galerie se trouve dans la partie perchée de la ville médiévale. Après avoir découvert sa splendide Porte Haute, puis place d’Armes l’Office de tourisme niché dans l’ancienne cure des évêques de Toul, il ne vous restera que quelques pas à faire pour nous trouver sous les arcades de la Place de Fontaine. Au numéro 5 : des volets bleus et des artistes pour vous accueillir. L’entrée est libre, sur 3 niveaux d’exposition. Vous trouverez toujours un artisan ou un artiste pour échanger. Du 1er mai au 1er octobre, les samedis & dimanches, de 14h à 19h GALERIE – EXPOSITION – BOUTIQUE – TERRASSE vous attendent. Il ne faut pas se priver de déambuler dans la ville, découvrir son patrimoine et ses rues charmantes…. Tout public

Samedi 2023-04-29 à 14:00:00 ; fin : 2023-07-16 19:00:00. 0 EUR.

5 Place de la Fontaine

Liverdun 54460 Meurthe-et-Moselle Grand Est



And then the ceramic smells of humus, mushroom, takes the reflections of the dark undergrowth or the luminous breakthroughs of the tops. Don’t take our word for it, come and see! 15 ceramists walk their imaginations in the undergrowth, follow them, come and stroll…

A delightful discovery of a place totally dedicated to ceramic arts and managed by the artists. The Gallery is located in the perched part of the medieval city. After having discovered its splendid High Door, then the Place d’Armes, the Tourist Office nestled in the former cure of the bishops of Toul, you will only have to take a few steps to find us under the arcades of the Place de Fontaine. At number 5: blue shutters and artists to welcome you. The entrance is free, on 3 levels of exhibition. You will always find a craftsman or an artist to exchange. From May 1st to October 1st, Saturdays and Sundays, from 2pm to 7pm GALLERY – EXHIBITION – SHOP – TERRACE await you. Don’t miss the opportunity to stroll through the city, discover its heritage and its charming streets…

Y entonces las cerámicas huelen a humus, a setas, y adoptan los reflejos del sotobosque oscuro o los quiebros luminosos de las cumbres. No se fíe de nuestra palabra, ¡venga y compruébelo usted mismo! 15 ceramistas pasean su imaginación por el sotobosque, sígalos, venga a pasear…

Un delicioso descubrimiento de un lugar totalmente dedicado a las artes cerámicas y gestionado por los artistas. La Galería está situada en la parte alta de la ciudad medieval. Tras descubrir su espléndida Puerta Alta, luego la Plaza de Armas, la Oficina de Turismo enclavada en la antigua rectoría del obispo de Toul, sólo tendrá que dar unos pasos para encontrarnos bajo los soportales de la Plaza de Fontaine. En el número 5: persianas azules y artistas para darle la bienvenida. La entrada es gratuita, en 3 niveles de exposición. Siempre encontrará un artesano o un artista con quien conversar. Del 1 de mayo al 1 de octubre, los sábados y domingos, de 14:00 a 19:00 horas, le esperan GALERÍA – EXPOSICIÓN – TIENDA – TERRAZA. No pierda la oportunidad de pasear por la ciudad, descubrir su patrimonio y sus encantadoras calles…

Und dann riecht die Keramik nach Humus, nach Pilzen, nimmt die Reflexe des dunklen Unterholzes oder die hellen Durchbrüche der Gipfel an. Glauben Sie uns nicht aufs Wort, kommen Sie und sehen Sie selbst! 15 Keramiker führen ihre Phantasien durch das Unterholz, folgen Sie ihnen, kommen Sie zum Flanieren…

Erfreuliche Entdeckung eines Ortes, der ganz der Keramikkunst gewidmet ist und von den Künstlern selbst verwaltet wird. Die Galerie befindet sich im hochgelegenen Teil der mittelalterlichen Stadt. Nachdem Sie die prächtige Porte Haute und die Place d’Armes mit dem Office de Tourisme im ehemaligen Pfarrhaus der Bischöfe von Toul entdeckt haben, sind es nur noch wenige Schritte, bis Sie uns unter den Arkaden der Place de Fontaine finden. Hausnummer 5: Blaue Fensterläden und Künstler, die Sie begrüßen. Der Eintritt ist frei und die Ausstellung erstreckt sich über drei Ebenen. Sie werden immer einen Handwerker oder Künstler finden, mit dem Sie sich austauschen können. Vom 1. Mai bis zum 1. Oktober, samstags und sonntags von 14 bis 19 Uhr GALERIE – AUSSTELLUNGEN – BOUTIQUE – TERRASSE erwarten Sie. Sie sollten es sich nicht nehmen lassen, durch die Stadt zu schlendern und ihr Kulturerbe und ihre charmanten Straßen zu entdecken…

