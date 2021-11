Lille Blanchemaille by Euratech Lille, Nord Live Youtube : 100 places de formation numérique dans les Hauts-de-France Blanchemaille by Euratech Lille Catégories d’évènement: Lille

Blanchemaille by Euratech, le mardi 9 novembre à 10:00

L’équipe de POP School vous invite le 9 novembre à 10h00 en direct sur **Youtube** pour vous présenter les **formations numériques financées à 100% par Pôle emploi** et proposées dans la région Hauts-de-France ! Partout en France la filière du numérique peine à trouver ses talents, c’est pourquoi notre organisme de formation qui rend accessible ses formations à toutes et à tous, sans condition de diplôme, **développe son réseau de fabriques en région Hauts-de-France** (Valenciennes, Lens, Saint-Omer, Roubaix, Calais, Boulogne-sur-Mer, Dunkerque, Péronne…) pour **former 100 personnes aux métiers du numérique d’ici la fin d’année 2021** ! Grâce à des formations prises en charge financièrement à 100% par Pôle emploi (sous certain critères bien entendu), il sera possible de se former au métier d’Analyste en cybersécurité (niveau 1), au métier de technicien.ne d’assistance informatique, au métier d’opérateur.ice de sécurité informatique et au métier de webmarketeur …

100 places de formation aux métiers du numérique disponibles avant la fin de l'année ! Blanchemaille by Euratech 87 rue de Fontenoy, 59100 Lille

2021-11-09T10:00:00 2021-11-09T12:00:00

