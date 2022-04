LIVE SWING PARTY: Massilia Swing Orchestra Zoumaï, 30 avril 2022, Marseille.

LIVE SWING PARTY: Massilia Swing Orchestra

Zoumaï, le samedi 30 avril à 19:30

LIVE SWING PARTY – Massilia Swing Orchestra They’re BAAACK ! Tu te souviens du feu de la soirée de Novembre avec le Massilia Swing Orchestra ? Et bien ils sont de retour, plus rugissants que jamais ! Toute la team The Swing Call a tellement hâte de retrouver leur répertoire festif des années 30 et leur ribambelle de cuivres incandescents ! Que tu sois baby ou serial hopper, tu es l@ bienvenu.e à cette soirée ! Et si tu n’as jamais essayé, on t’initie au swing à l’ouverture de la soirée comme ça, tu pourras groover toi aussi ! Faudra juste respecter nos règles d’or du dancefloor : [https://bit.ly/3jWUAFg](https://bit.ly/3jWUAFg) PROGRAMME 17h30 Ouverture du bar 19h30-20h15 initiation 20h30-22h30 MASSILIA SWING ORCHESTRA 22h30-23h30 DJ HUGO 23h30 Derniers verres ! 00h Allez zou ! NOTA BENE On t’invitera à contribuer à la hauteur de la joie qui te sera procurée. Prix conseillé : entre 5€ et 10€ Et si tu n’as jamais d’espèces et que tu préfères nous soutenir toute l’année, tu peux adhérer par ici : [https://www.helloasso.com/associations/tsc-spirit/adhesions/adhesion-21-22-1](https://www.helloasso.com/associations/tsc-spirit/adhesions/adhesion-21-22-1) MASSILIA SWING ORCHESTRA Elise Vassallucci: Chant Max Briard: Batterie Guillaume Hogan: Contrebasse Cleveland Donald: Trompette Julien Florens: Alto saxophone Antoine Lucchini : Tenor saxophone Matthew Bumgardner : Trombone Philippe Barré: Guitare/Arrangement/Adaptation Grignotages sur place Tapas – planches entre 4 et 15€ Pizzas 12€ à 15€

Prix conseillé entre 5€ et 10€

♫JAZZ♫

Zoumaï 7 Cours Gouffé, 13006 Marseille Marseille Bouches-du-Rhône



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-04-30T19:30:00 2022-04-30T23:59:00