Zoumaï, le samedi 27 novembre à 19:30

ALERTE AU FEU à Zoumaï Les danseuses.rs de The Swing Call reviennent enflammer la piste au son du merveilleux octet (wahou) le Massilia Swing Orchestra ! Pas de danse effrénés, exubérance et répertoire aux petits oignons, on aura tout pour honorer cette danse tout droit venue de Harlem ! Que tu sois baby ou serial hopper, tu es l@ bienvenu.e à cette soirée ! On joue des musiques adaptées aux novices comme aux plus aguerri.e.s ! Du lindy au charleston, il y en aura pour tous les goûts Et si tu n’as jamais essayé, on t’initie au lindy hop à l’ouverture de la soirée comme ça, tu pourras groover toi aussi ! PROGRAMME 17h30 Ouverture du bar 19h30-20h15 initiation Lindy hop (à 2, mais tu peux venir seul.e) 20h30-22h30 Massilia Swing Orchestra – Ouiiiiii ! 22h30-23h30 DJs Hugo & Milena aux platines : Swing & Soul baby! 23h30 Derniers verres ! 00h Allez zou ! On t’invitera à contribuer à la hauteur de la joie qui te sera procurée. Prix conseillé : entre 5€ et 10€ – Thank you! Et si tu n’as jamais d’espèces et que tu préfères nous soutenir toute l’année, tu peux adhérer par ici : [https://www.helloasso.com/…/adhesions/adhesion-21-22-1](https://www.helloasso.com/…/adhesions/adhesion-21-22-1) Grignotages sur place Tapas – planches entre 4 et 15€ Pizzas 12€ à 15€ Pass sanitaire Si tu as la goutte au nez, reste chez toi ! Gel hydroalcoolique à disposition Port du masque au comptoir

Zoumaï 7 Cours Gouffé, 13006 Marseille Marseille Bouches-du-Rhône



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-11-27T19:30:00 2021-11-27T23:30:00