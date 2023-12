Live Skull + Echoplain + Harmonic Permanent Drive L’international Paris, 12 février 2024, Paris.

Le lundi 12 février 2024

de 20h00 à 23h00

.Tout public. payant Sur place : 8 EUR

L’Inter présente :

LIVE SKULL

(NYC, USA – No Wave, Noise)

Considéré par de nombreux aficionados comme le groupe noise new-yorkais parfait, Live Skull est un groupe de rock expérimental formé en 1982. Le groupe se sépare en 1990, pour revenir en 2016. Durant ses sept années d’activité le groupe a publié quatre albums studio, trois EP et un enregistrement en public au CBGB.

https://www.instagram.com/liveskull_official/

https://liveskull.bandcamp.com/

ECHOPLAIN

(Paris, FR – Noise-Punk)

ECHOPLAIN est une suite logique, de cette logique en sort une noise abrasive teintée de post punk.

https://www.instagram.com/echoplain/

https://echoplain.bandcamp.com/

Harmonic Permanent Drive

(Paris, FR – Noise)

En congé de WE INSIST!, Eric Martin en a profité pour écrire la musique de HARMONIC PERMANENT DRIVE. Entouré de Syn-Anton au chant et aux machines (ex-Treponem Pal, Philharmonie de Paris, Cinémas93, compositeur électro-expé avec Ann Hamilton, Julie Legrand, Gyomh, Camille Mutel, cie Okarukas…), et de Aurélien à la basse (madeincanada, schoolbusdriver, WSM, desicobra, sala bestia, COHAAGEN, radiant…), le trio propose une sorte de pop-noise-electro-post-wave désespérée et résolument offensive.

https://www.instagram.com/harmonicpermanentdrive

▂▂▂▂

L’INTERNATIONAL

Accès libre au bar du RDC

Tarif : 8€

Happy-hour de 18h à 20h

Restauration sur place

Inscription Newsletter: www.linternational.fr/contacts

5 rue Moret, Paris 11

Métro : Ménilmontant (L2), Oberkampf (L5 et L9), Parmentier (L3)

Aucun comportement sexiste, raciste, LGBTphobe ou discriminant ne sera toléré. L’équipe se réserve le droit d’entrée et reste à votre écoute en cas d’incident.

L’international 5 rue Moret 75011 Paris

Contact : https://fb.me/e/1nmxxPugd https://fb.me/e/1nmxxPugd https://dice.fm/partner/linternational/event/37mml-live-skull-echoplain-harmonic-permanent-drive-12th-feb-linternational-paris-tickets

Live Skull + Echoplain + Harmonic Permanent Drive