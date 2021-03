Live session canapé #4 : musiques actuelles, 23 mars 2021-23 mars 2021, Dinan.

Live session canapé #4 : musiques actuelles 2021-03-23 – 2021-03-23

Dinan Côtes d’Armor Dinan

Le Conservatoire et les Ecoles de musique de Dinan Agglomération livrent la musique jusqu’à votre salon avec les « lives sessions canapé ». Installez-vous bien confortablement et profitez d’un moment musical en compagnie des élèves et de leurs professeur.e.s.

Pour cette quatrième session, retrouvez les élèves pianistes et violonistes du Kiosque filmés depuis Le Labo, l’espace musique actuelles.

Le lien YouTube de la vidéo vous sera communiqué dans la journée du mardi 23 mars, sur cet événement. Elle sera ensuite disponible pour une durée d’une semaine, avant d’être retirée.

En attendant, retrouvez toutes nos vidéos sur notre chaîne et n’hésitez pas à vous abonner pour ne rien manquer.

http://www.youtube.com/channel/UCQAgzNGTz95c7KYttleEmUg

Le Conservatoire et les Ecoles de musique de Dinan Agglomération livrent la musique jusqu’à votre salon avec les « lives sessions canapé ». Installez-vous bien confortablement et profitez d’un moment musical en compagnie des élèves et de leurs professeur.e.s.

Pour cette quatrième session, retrouvez les élèves pianistes et violonistes du Kiosque filmés depuis Le Labo, l’espace musique actuelles.

Le lien YouTube de la vidéo vous sera communiqué dans la journée du mardi 23 mars, sur cet événement. Elle sera ensuite disponible pour une durée d’une semaine, avant d’être retirée.

En attendant, retrouvez toutes nos vidéos sur notre chaîne et n’hésitez pas à vous abonner pour ne rien manquer.