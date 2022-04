Live Reading with Laura james Aix-en-Provence, 23 avril 2022, Aix-en-Provence.

Live Reading with Laura james Book in Bar 4 Rue Joseph Cabassol Aix-en-Provence

2022-04-23 10:30:00 – 2022-04-23 12:00:00 Book in Bar 4 Rue Joseph Cabassol

Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône

Laura est une auteure britannique qui s’est installée ici en 2021 avec ses trois enfants et son mari. Elle est enseignante à plein temps et écrit depuis de nombreuses années des livres d’images pour enfants, inspirés par ses enfants et ceux à qui elle enseigne.

Laura a écrit six livres pour enfants qui ont circulé au Royaume-Uni, en Chine, aux États-Unis et en Europe. Pour coïncider avec la Journée mondiale du livre et la Fête de la librairie indépendante, elle organise une animation pour enfants dans la librairie. L’atelier se concentrera sur 3 des livres et comprendra des chansons, des histoires et des bêtises ! Tous sont les bienvenus.

À l’occasion de la fête de la librairie indépendante, Laura James, anglaise ayant aménager en France récemment, vient lire les albums pour enfants qu’elle a écrit, à la librairie Book

bookinbar@gmail.com +33 4 42 26 60 07 http://www.bookinbar.com/

Laura est une auteure britannique qui s’est installée ici en 2021 avec ses trois enfants et son mari. Elle est enseignante à plein temps et écrit depuis de nombreuses années des livres d’images pour enfants, inspirés par ses enfants et ceux à qui elle enseigne.

Laura a écrit six livres pour enfants qui ont circulé au Royaume-Uni, en Chine, aux États-Unis et en Europe. Pour coïncider avec la Journée mondiale du livre et la Fête de la librairie indépendante, elle organise une animation pour enfants dans la librairie. L’atelier se concentrera sur 3 des livres et comprendra des chansons, des histoires et des bêtises ! Tous sont les bienvenus.

Book in Bar 4 Rue Joseph Cabassol Aix-en-Provence

dernière mise à jour : 2022-04-04 par