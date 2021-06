Marseille Les 9 Salopards Bouches-du-Rhône, Marseille Live Painting Performance by SPIN + Show Rap by Sista Connexion & co Les 9 Salopards Marseille Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône

Issu de la Old’School family des artistes graffeurs made in Mars, Spin est un pirate résistant qui active ses connexions pour vous présenter une expo multiformat. Au programme : Live Painting, expo & show rap par Sista Connexion. Live Painting : fresque murale réalisée en direct L’expo : passant des murs à la toile, SPIN nous révèle les facettes de ses inspirations : rêves, intuitions, reformation concrète ou abstraite de ses références et expériences, l’art de SPIN vous transfigurera vers l’esprit de cet artiste à la côte ascendante Le show : Sista Connexion, hip hop conscient et militant ! Avec : – Chiraz [https://www.youtube.com/watch?v=cSRY3LWnthQ](https://www.youtube.com/watch?v=cSRY3LWnthQ) – Emer’aude Marginale Mc [https://www.youtube.com/watch?v=dhauOIV0MdQ](https://www.youtube.com/watch?v=dhauOIV0MdQ) – Mc Macka Mikie [https://www.youtube.com/watch?v=o0BKWhyTwm8](https://www.youtube.com/watch?v=o0BKWhyTwm8) – Seve [https://www.youtube.com/watch?v=xnqlpnsukPw](https://www.youtube.com/watch?v=xnqlpnsukPw) Sista Connexion, c’est un mouvement unis-terre qui à pour but de promouvoir le hip-hop au féminin mais aussi la solidarité homme-femme dans la musique. Les tracks Sista Connexion sont souvent produits pour être dans des compiles solidaires comme « Militantisme Sonore2 » en faveur des plus démunis du centre ville de Marseille via le Collectif autonome et indépendant « M.S.H » Sista Connexion parle de paix et de solidarité sur Marseille une ville qui bouge avec des hauts et des bas mais surtout une belle énergie qui nous lie Et en Guest : des invités renommés : – Tonio du Sud « ça c’est du sûr !!! » [https://www.youtube.com/watch?v=qhmMrPMAHIQ](https://www.youtube.com/watch?v=qhmMrPMAHIQ) – Les Pirates of Marseille [https://subliminalfrekence.wixsite.com/piratesofmarseille](https://subliminalfrekence.wixsite.com/piratesofmarseille)… [https://www.youtube.com/watch?v=YXZTaghOy1A](https://www.youtube.com/watch?v=YXZTaghOy1A)

