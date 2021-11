Marseille Sing or Die Karaoke Bouches-du-Rhône, Marseille Live painting Classics Horror Movies & DJ Live set Marjoplastie & Cooki Lajourney Sing or Die Karaoke Marseille Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône

Marseille

Live painting Classics Horror Movies & DJ Live set Marjoplastie & Cooki Lajourney Sing or Die Karaoke, 18 novembre 2021, Marseille. Live painting Classics Horror Movies & DJ Live set Marjoplastie & Cooki Lajourney

Sing or Die Karaoke, le jeudi 18 novembre à 19:30

Jeudi 18 Novembre 19h30-01h30 au Sing or die 56 Rue Léo Bourgeois Soirée live painting classics horror movies & DJ Live set, by Marjoplastie & Cooki Lajourney Marjoplastie Bricoleuse touche à tout, artiste peintre/plasticiene/illustratrice, Marjopastie retourne les tréfonds de la pop culture, de l’anatomie, et l’imagerie dark, à travers des créations à la fois sombres et psychoPunk, dans un univers joyeusement névrotique..profitez-donc d’une petite marjoplastie..? Dj Cooki La Journey ! Digne héritier des dj au maillot à poids tel que dj balpores et dj sagara, Cooki la Journey vous propose un dj ambiançant allant des meilleurs morceaux des années 80 à la jpop par un petit détour par le punk rock et le ska. Un dj set fruité et dansant afin de tout donner pour le show !!! ♫♫♫ Sing or Die Karaoke 56 rue Léon Bourgeois 13001 Marseille Marseille Marseille 1er Arrondissement Bouches-du-Rhône

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-11-18T19:30:00 2021-11-18T01:30:00

Détails Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône, Marseille Autres Lieu Sing or Die Karaoke Adresse 56 rue Léon Bourgeois 13001 Marseille Ville Marseille lieuville Sing or Die Karaoke Marseille