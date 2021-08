Live painting Cité du Volcan, 18 septembre 2021, Tampon (Le).

du samedi 18 septembre au dimanche 19 septembre à Cité du Volcan

Un univers intense, puissant, spirituel. Française originaire de La Réunion, Sandrine Langlade vit actuellement aux Pays-Bas. Elle expose en Europe (Paris, Venise, Florence, Berlin, Rome, Barcelone…), aux Etats-Unis (New-York, Miami) et en Amérique latine (Bogota, Brasilia, Porto Alegre). Son style pictural est à la croisée de l’abstraction lyrique et de l’expressionnisme. Elle met sa maîtrise des couleurs au service du contraste et de la lumière, dans un style unique, aisément reconnaissable. Elle travaille la matière par mélanges et juxtapositions, créant des compositions asymétriques qui trouvent leur équilibre dans les jeux de forces opposées et complémentaires. L’ensemble résonne avec puissance. Sur fond de synesthésie, les couleurs prennent vie. De chaque création se dégage une force particulière, qui naît de la combinaison entre de violentes tensions et une douce harmonie. L’unité qui règne dans chaque oeuvre en est renforcée. L’artiste puise son inspiration de son île natale et de la vie courante, utilisant sa créativité pour retranscrire les émotions et sensations qu’elle éprouve au quotidien. Ce dernier est challengé par un apprentissage constant (essais, erreurs, études, esquisses…) et la question qui est au cœur de son travail : « comment restituer ce que je vis dans une œuvre d’art positivement puissante, spirituelle, impactante ? ».

Entrée libre.

Cité du Volcan RN3 Bourg-Murat, La Plaine-des-Cafres, 97430 Le Tampon Tampon (Le) La Réunion



