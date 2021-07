Saint-Riquier Saint-Riquier Saint-Riquier, Somme Live Painting Aurélien Farlet – Timothée Drelon Saint-Riquier Saint-Riquier Catégories d’évènement: Saint-Riquier

Somme

Live Painting Aurélien Farlet – Timothée Drelon Saint-Riquier, 10 juillet 2021-10 juillet 2021, Saint-Riquier. Live Painting Aurélien Farlet – Timothée Drelon 2021-07-10 17:30:00 – 2021-07-10 18:30:00

Saint-Riquier Somme Saint-Riquier 2 2 Live Painting Aurélien Farlet – Timothée Drelon abbayesaintriquier@somme.fr +33 3 60 03 44 70 Live Painting Aurélien Farlet – Timothée Drelon TM dernière mise à jour : 2021-07-04 par

Détails Catégories d’évènement: Saint-Riquier, Somme Étiquettes évènement : Autres Lieu Saint-Riquier Adresse Ville Saint-Riquier lieuville 50.13411#1.94773